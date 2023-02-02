العالم اليوم - منتدى أبوظبي للسلم يفتتح مكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن

انتم الان تتابعون خبر منتدى أبوظبي للسلم يفتتح مكتب حلف الفضول الجديد في واشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 07:20 مساءً - افتتح منتدى أبوظبي للسلم مكتب منظمة حلف الفضول الجديد، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه رئيس منتدى أبوظبي للسلم الرئيس الشرفي لمنظمة حلف الفضول الجديد، في كلمة بهذه المناسبة، إنه "من المبهج حقا أن نلتقي اليوم لنحتفي ونحتفل بافتتاح مكتب حلف الفضول الجديد" في واشنطن".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام): "ما أجمل الفكرة عندما تتحول إلى عمل، وأجمل من ذلك عندما تتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل فكرة، هذا هو حال هذا المكتب الذي نفتتح اليوم فهو بحق معنى تجلى في مبنى، وفكرة تحولت إلى واقع".

وأوضح ابن بيّه أن مؤسسة حلف الفضول الجديد ستسهم في تفعيل ميثاق حلف الفضول، والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها الخلاقة.

وقال: "في عام 2019، تم صياغة هذا الميثاق ليكون استكمالا للوثائق والإعلانات التي سبقته، وليؤكد على إعلاء الفضائل والقيم المشتركة والتعبير عن ذلك بطريقة واضحة وأسلوب يمكن للجميع أن يتفقوا عليه".

وأوضح أن "هذا المعنى تحقق بالفعل في ميثاق حلف الفضول الجديد، الذي صيغ بمشاركة الجميع وأصدر من أبوظبي عاصمة التسامح والسلام، وها هو اليوم يتحول إلى مؤسسة تعمل من أجل تحقيق المساعي النبيلة التي من أهمها الاحترام والمحبة والسلام".

حضر افتتاح المكتب أعضاء مجلس إدارة منظمة حلف الفضول الجديد، وجمع كبير من القيادات الدينية من القساوسة والحاخامات والأئمة وممثلي الجهات الحكومية والمدنية في الولايات المتحدة.