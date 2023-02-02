أوكرانيا: بوتين أمر بالاستيلاء على أراضى دونيتسك ولوجانسك مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال الممثل عن المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية أندرى تشيرنياك -وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية- إن "رئيس روسيا أمر بالاستيلاء على أراضى منطقتى دونيتسك ولوجانسك بحلول مارس المقبل، لكن فى الوقت نفسه، لا يملك الاتحاد الروسى الموارد اللازمة لشن هجوم من بيلاروسيا".

وأشار إلى أن هناك مؤشرات على أن روسيا تستعد لمحاولة جديدة لهجوم واسع النطاق والاستيلاء على شرق البلاد.

وتابع: "نرى قوات روسيا تعيد نشر مجموعات هجومية ووحدات وأسلحة ومعدات عسكرية إضافية فى الشرق".

وأضاف أن روسيا تستخدم أراضى بيلاروسيا لتدريب جنود معبأين، لكن ليس لديها ما يكفى من القوات والوسائل لشن هجوم مكثف ضد أوكرانيا من هذا الاتجاه فى الأسابيع المقبلة، مضيفا: "اعتبارًا من اليوم، لم يتم تشكيل مجموعات هجومية، ولا يوجد تهديد بإشراك بيلاروسيا فى غزو روسى واسع النطاق لأوكرانيا، لكن هذه مخاطر يجب أن نأخذها فى الاعتبار".