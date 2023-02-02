وزير النفط الكويتى يؤكد التزام بلاده التام بقرارات أوبك +

وأشاد الملا، فى تصريح نقلته وزارة النفط الكويتية فى بيان اليوم الخميس، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك فى الاجتماع الـ 47 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج "JMMC"، بقرار مجموعة "أوبك +" بالاستمرار باتفاق خفض الانتاج إذ يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالى، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه دعم توازن واستقرار السوق.
وشدد على أن "أوبك +" تتابع بشكل حثيث معطيات السوق النفطية والبيانات الاقتصادية العالمية، لما فيه مصلحه استقرار السوق.
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