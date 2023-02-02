العالم اليوم - إسقاط تهمة الاغتصاب عن نجم مانشستر يونايتد "المنسي"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 06:22 مساءً - أعلن الادعاء العام البريطاني، الخميس، إسقاط تهمة الاغتصاب عن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماسون غرينوود.

وأشار بيان الادعاء أيضا إلى إسقاط التهم التي تشمل "السيطرة والسلوك القسري".

وجهت الاتهامات لغرينوود رسميا في أكتوبر، بعد تحقيق بدأ في يناير 2022.

بيان إسقاط التهم

• "في هذه الحالة، أدى الجمع بين انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي ظهرت إلى عدم وجود احتمال واقعي بالإدانة".

• "من ثم في ظل هذه الظروف، نرى أن من واجبنا وقف القضية".

• "من واجب الادعاء العام الحفاظ على القضايا قيد المراجعة".

وألقي القبض على غرينوود (21 عاما) في يناير 2022، بعد نشر صور ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد إيقاف اللاعب، ولم يسمح له بالتدريب مع الفريق، ولم يعلق النادي بعد على قرار الادعاء العام.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنها أدركت أسباب وقف الإجراءات، لكنها أكدت "التزامها بالتحقيق في مزاعم العنف ضد النساء والفتيات".