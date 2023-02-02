العالم اليوم - هبوط اليورو بعد قرار رفع الفائدة من المركزي الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر هبوط اليورو بعد قرار رفع الفائدة من المركزي الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 06:22 مساءً - انخفض اليورو أمام الدولار الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ويعتزم المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بنفس القدر مرة واحدة أخرى على الأقل الشهر المقبل وقال إنه سيقيّم حينها مسار سياسته النقدية في الفترة التالية.

ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع مما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض اليورو 0.64 بالمئة خلال اليوم إلى 1.0920 دولار بينما هبط الإسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2290 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.61 بالمئة أمام سلة من العملات إلى 101.56.