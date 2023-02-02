العالم اليوم - مبابي يبتعد 3 أسابيع ويغيب عن "موقعة بايرن"

انتم الان تتابعون خبر مبابي يبتعد 3 أسابيع ويغيب عن "موقعة بايرن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 05:18 مساءً - أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي، الخميس، أن نجمه كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب 3 أسابيع.

وسيحرم مبابي بالتالي من خوض ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني، المقرر في 14 فبراير المقبل.

وأوضح النادي أن مبابي يعاني إصابة في الفخذ الأيسر، تعرض لها في الدقيقة 20 من المباراة ضد مونبلييه (3-1) في الدوري، الأربعاء.

وسيغيب مهاجم منتخب فرنسا أيضا عن مواجهة مرسيليا المقررة الأربعاء، في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.