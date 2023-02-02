أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من العملات النقدية

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الأسترالى، اليوم الخميس، أن الورقة النقدية الأسترالية الجديدة التى تبلغ قيمتها 5 دولارات، لن تشمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بل تشمل تصميمًا جديدًا يكرم "ثقافة وتاريخ الأستراليين الأوائل".





وقال "بنك الاحتياطى الأسترالى" فى بيان، إن التصميم سيحل محل صورة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، مضيفًا أن القرار اتخذ بعد التشاور مع الحكومة الأسترالية، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف البنك المركزى، أن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال "يسار الوسط"، التى يقودها أنتونى ألبانيز وتفضل انتقالًا محتملًا إلى جمهورية أسترالية، موضحًا أن "البنك سيتشاور مع الأستراليين الأوائل فى تصميم الأوراق النقدية فئة الـ5 دولارات، التى قد تستغرق عدة سنوات حتى يتم إصدارها".

وكانت صورة الملكة إليزابيث تزين بعض الأوراق النقدية والعملات المعدنية فى جميع أنحاء الكومنولث البريطانى الذى يضم 54 دولة، خضعت جميعها تقريبًا للاحتلال البريطانى، وفى أستراليا، وُضعت صورة الملكة على كل الأوراق النقدية الأسترالية منذ تتويجها على مدار سبعة عقود، وفقًا لبنك الاحتياطى الأسترالى.