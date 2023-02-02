وقال "بنك الاحتياطى الأسترالى" فى بيان، إن التصميم سيحل محل صورة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، مضيفًا أن القرار اتخذ بعد التشاور مع الحكومة الأسترالية، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف البنك المركزى، أن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال "يسار الوسط"، التى يقودها أنتونى ألبانيز وتفضل انتقالًا محتملًا إلى جمهورية أسترالية، موضحًا أن "البنك سيتشاور مع الأستراليين الأوائل فى تصميم الأوراق النقدية فئة الـ5 دولارات، التى قد تستغرق عدة سنوات حتى يتم إصدارها".
وكانت صورة الملكة إليزابيث تزين بعض الأوراق النقدية والعملات المعدنية فى جميع أنحاء الكومنولث البريطانى الذى يضم 54 دولة، خضعت جميعها تقريبًا للاحتلال البريطانى، وفى أستراليا، وُضعت صورة الملكة على كل الأوراق النقدية الأسترالية منذ تتويجها على مدار سبعة عقود، وفقًا لبنك الاحتياطى الأسترالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من العملات النقدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.