العالم اليوم - وفد إسرائيلي يزور الخرطوم لبحث العلاقات بين الجانبين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 04:20 مساءً - أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس، لإبلاغ المراسلين بشأن زيارة تاريخية تردد أنها مرتبطة بالعلاقات مع السودان.

من جانبه ذكر موقع أكسيوس الأميركي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم اليوم والتقى رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.

كما ذكرت وكالة رويترز أن وفدا إسرائيليا زار السودان لبحث توقيع اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق أن السودان قد ينضم قريباً إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع الخرطوم بوساطة أميركية، وقالت إن هناك إمكانية لتوقيع اتفاقية بين إسرائيل وعدد من الدول الأخرى.

وبحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن مصادر من الخارجية الإسرائيلية أوضحت أن بيانا سيصدر بمجرد عودة وزير الخارجية من الخرطوم.