روسيا تكشف آخر تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت محطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" وأخرى أوكرانية من طراز "35D6"، إضافة إلى تدمير مصنع لإنتاج الذخيرة فى مقاطعة زابوريجيا.





وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنه خلال العمليات القتالية المضادة للبطاريات تم تدمير مدفع "هاوتزر" ذاتى الدفع و3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية فى مقاطعة خيرسون، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوى 4 قاذفات من راجمة الصواريخ "هيمارس" وأسقطت 5 طائرات مسيرة فى لوجانسك وخاركوف وخيرسون. وأفاد أن إجمالى ما أسفرت عنه العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا منذ بدايتها بلغ 381 طائرة و206 مروحيات و3001 طائرة بدون طيار و402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، إلى جانب 7719 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1003 راجمة صواريخ متعددة و3981 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و8249 مركبات عسكرية خاصة.

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