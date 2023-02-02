جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام مستوطنين متطرفين كنيسة "حبس المسيح"، فى القدس وتحطيم محتوياتها، واعتبرتها جريمة تندرج فى إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية من اعتداءات على الفلسطينيين ومقدساتهم المسيحية والإسلامية.





وقالت الخارجية فى بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن هذا الاعتداء يندرج فى إطار محاولات تهويد المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة لتكريس تهويدها وضمها وتغيير هويتها ومعالمها وتهجير مواطنيها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطينى. وطالبت المجتمع الدولى والدول والهيئات الدولية والأممية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب عامة وللقدس ومقدساتها خاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام مستوطنين لكنيسة بـ القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.