بوريل يصل كييف للمشاركة فى محادثات «أوروبية-أوكرانية»

جدة - نرمين السيد - وصل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إلى كييف للمشاركة فى محادثات رفيعة المستوى لمدة يومين بين الاتحاد الأوروبى والحكومة الأوكرانية.





وقال بوريل - فى تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس "وصلنا إلى كييف لنقل أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبى إلى جميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم". وأضاف أن "مساعدات الاتحاد الأوروبى بلغت 50 مليار يورو منذ بداية العمليات العسكرية، ووقفت أوروبا متحدة مع أوكرانيا منذ اليوم الأول. وسنظل معها حتى النصر وإعادة البناء". وبحسب "يوكرين فورم"، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل إلى كييف بصحبة وفد أوروبى رفيع المستوى للمشاركة فى القمة الـ24 بين الاتحاد الأوروبى والحكومة الأوكرانية، فيما ستشمل موضوعات المناقشة دعم أوكرانيا فى صد الهجمات الروسية وتنسيق الجهود لاستعادة أوكرانيا ومواصلة الإصلاحات الرئيسية وطريق أوكرانيا إلى العضوية فى الاتحاد الأوروبي.

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