العالم اليوم - مخابرات أوكرانيا تكشف أوامر بوتين في دونيتسك ولوغانسك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 03:22 مساءً - قال مسؤول أوكراني، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أمرا بالسيطرة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك بحلول مارس المقبل، في حين تقترب العمليات العسكرية التي أطلقتها موسكو من إتمام عامها الأول في 24 من الشهر الجاري.

وأوضح ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية أندريه تشيرنياك، في تصريح لصحيفة "كييف بوست"، أن هناك مؤشرات على أن روسيا تستعد لمحاولة جديدة لهجوم واسع النطاق وللإستيلاء على مناطق شرقي البلاد.

وكان بوتين قد أعلن ضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك إلى الاتحاد الروسي، في العام الماضي، إلى جانب مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، في خطوة قوبلت بتنديد غربي واسع.

وذكر تشيرنياك أن القوات الروسية تعيد نشر مجموعات ووحدات وأسلحة ومعدات عسكرية هجومية إضافية في منطقة الشرق.

وأشار إلى أنه وفقًا للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فقد أصدر بوتين أمرًا بالاستيلاء على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك بحلول شهر مارس.

وأورد تقرير للاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن روسيا تستخدم أراضي بيلاروسيا لتدريب الجنود الذين تم حشدهم.

وتابع المصدر أن "روسيا ليس لديها ما يكفي من القوات والوسائل لشن هجوم واسع ضد أوكرانيا من هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة".

اقتراب الذكرى الأولى

وتحدثت عدة تقارير، في الآونة الأخيرة، عن احتمال تحرك روسي مباغت في الفترة المقبلة، بينما تسعى موسكو إلى إحراز إنجاز على الأرض في أوكرانيا، عندما تكمل العمليات العسكرية عامها الأول.

وصدر التقرير عن مركز الدراسات "راند كوب" الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1948، ويضم في صفوفه أكاديميين يُوصفون بصفوة الباحثين، وممن تحظى آراؤهم بالكثير من الإصغاء.

ورسم التقرير مشهد الحرب في أوكرانيا على النحو الآتي: