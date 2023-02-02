بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة

جدة - نرمين السيد - وكان البنك الفيدرالى الأمريكى، قد أعلن أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسى إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أى قبل الأزمة المالية العالمية.

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