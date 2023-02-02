روسيا تتوعد النمسا بالرد على طرد دبلوماسييها

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر للخارجية الروسية: "سترد روسيا على الخطوة النمساوية بالشكل المناسب".

وكانت وزارة الخارجية النمساوية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، طرد أربعة دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بمغادرة أراضى جمهورية النمسا فى غضون أسبوع، أى بحلول 8 فبراير الجارى.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس إن "دبلوماسيين من السفارة الروسية اتخذا إجراءات لا تتفق مع وضعهم الدبلوماسى ولذا نعلن أنهما شخصيتان غير مرغوب فيهما" مضيفا أن الوزارة طلبت أيضل من دبلوماسيين اثنين آخرين من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة مغادرة النمسا.

وأضاف البيان أنهم اتخذوا إجراءات تتعارض مع حدود عملهم وسيتعين على الدبلوماسيين الروس الأربعة المتضررين مغادرة النمسا فى غضون أسبوع على أبعد تقدير أى بحلول نهاية الخميس المقبل.

يشار إلى أن الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، بدأ أمس زيارة إلى كييف والتقى مع نظيره الأوكرانى فوليدمير زيلينسكى، وأكد له على استمرار دعم النمسا لأوكرانيا فى الحرب الراهنة ضد روسيا.