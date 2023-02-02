نيكى هايلى تتحدى ترامب بقرار جديد

جدة - نرمين السيد - ألمحت نيكى هايلى، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، إلى قرب إطلاق حملتها لانتخابات أمريكا الرئاسية 2024، مع تصريحها بـ"إعلان كبير" مرتقب لها، ما يجعلها أول منافسة لدونالد ترامب من الحزب الجمهورى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأشارت هايلى إلى احتمال ترشحها منذ أسابيع، بنشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، قالت فيه: "حان الوقت لجيل جديد حان الوقت لمزيد من القيادة، حان الوقت لأن نبدأ بالفعل فى استعادة بلدنا". وقالت فى تغريدة على صفحتها بـ"تويتر": "أنا وعائلتى لدينا إعلان كبير نشاركه معكم فى 15 فبراير، ونعم بالتأكيد سيكون يومًا رائعًا فى ساوث كارولينا"، داعية المؤيدين لحضور الحدث فى تشارلستون أكبر مدن الولاية. وأكدت عدة مصادر لوكالة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن هايلى ستعلن ترشحها لتصبح أول منافس أمام دونالد ترامب، رغم أنها كانت أحد مؤيديه فى الحزب الجمهورى.

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