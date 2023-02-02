البرلمان الأوروبى يرفع الحصانة عن نائبين للتحقيق فى كسب غير مشروع

جدة - نرمين السيد - وفى مطلع شهر ديسمبر وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، شبهات الفساد فى البرلمان الأوروبى "بالخطرة جدًا"، وقالت: "هذه الشبهات مثيرة للقلق الشديد، إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم فى قلب مؤسساتنا".
وفى 13 ديسمبر صادق البرلمان الأوروبى، بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلى من منصبها بسبب فضيحة فساد، وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبى بغالبية 625 صوتا لإقالة كايلى، وهى واحدة من ستة أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية فى إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، بحسب القناة الإخبارية.
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