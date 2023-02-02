العالم اليوم - زيادة قوية لإيرادات السياحة بمصر في الربع الأول من 2022-2023

انتم الان تتابعون خبر زيادة قوية لإيرادات السياحة بمصر في الربع الأول من 2022-2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 02:18 مساءً - ارتفعت إيرادات مصر من القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، الخميس، فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 بالمئة في نفس الفترة، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

ومن جهة أخرى، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر في نفس الفترة بنسبة 5.1 بالمئة، لتسجل نحو 6.3 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار في العام المالي السابق.

كما ساهمت زيادة الصادرات البترولية في استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي لمصر عند 106 مليون دولار، إذ ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 27.8 بالمئة، لتسجل 3.7 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 2.9 مليار دولار قبل عام.

وأوضح البيان أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد تحسن، ليتراجع بنسبة 20.2 بالمئة، ويسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل 4 مليارات في نفس الفترة قبل عام.

وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 4.4 مليارات دولار، نتيجة تحسن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الربع الأول من العام المالي 2022-2023 ليسجل 3.3 مليار دولار.

وأوضح بيان المركزي المصري أن إيرادات قناة السويس قد ارتفعت في الربع الأول من العام المالي بنسبة 19.1 بالمئة، لتسجل نحو ملياري دولار، مقابل 1.7 مليار في الفترة المقارنة، وذلك نتيجة لارتفاع الحمولة الصافية التي عبرت القناة بمعدل 13.8 بالمئة.

كما تضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ليسجل نحو 3.3 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي، مقابل 1.7 مليار دولار قبل عام.

وسجلت مصر فائضا كليا في ميزان المدفوعات بالربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 523.5 مليون دولار.