الرئيس الأوكرانى يعترف: الوضع يزداد صعوبة على الجبهة

جدة - نرمين السيد - واكتسبت روسيا زخمًا فى ساحة المعركة، إذ أعلنت إحراز تقدم فى شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسى منذ شهور، إذ تُشير مواقع القتال المُعلنة، إلى تقدم روسى واضح.

وقال الرئيس الأوكراني، فى خطابه المصور، إن هناك زيادة مؤكدة فى العمليات الهجومية لروسيا، على الجبهة شرق أوكرانيا، مضيفًا: "أصبح الوضع أصعب".

وأضاف "زيلينسكى" أن روسيا تحاول تحقيق مكاسب، تتباهى بها فى الذكرى الأولى للحرب فى 24 فبراير.

وفى وقت سابق، قالت آنا ماليار، نائبة وزير الدفاع، إن القتال العنيف مستمر، إذ تحاول القوات الروسية السيطرة على أراض بالقرب من مدينة ليمان، وهى مركز لوجستى استراتيجي، وطُردت القوات الروسية من ليمان فى أكتوبر الماضي.

وكتبت "ماليار" على تطبيق المراسلة تيليجرام "القتال العنيف يحتدم فى الشرق، مشيرة إلى أن روسيا تقوم بمحاولات قوية لاختراق الدفاعات الأوكرانية".

وأكدت أن القوات الأوكرانية تتصدى لخصم أكثر منه قوات وتسليحًا، مضيفةً، أنه رغم تكبدهم خسائر فادحة، يواصل الروس هجومهم فى قطاعات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا.