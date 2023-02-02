مستوطنون يقتحمون كنيسة بالقدس.. والاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شابا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، وشابين من قرية كفر مالك شرق رام الله عقب مداهمة منزليهما وثلاثة أشقاء من مدينة البيرة، كما اعتقلت ثلاثة شبان من مخيم نور شمس شرق طولكرم وثلاثة مواطنين من مدينة نابلس ومواطنا من مدينة الخليل.

وفى سياق أخر اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" فى البلدة القديمة من القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس فى بيان، إن ثلاثة مستوطنين اقتحموا مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها وحاولوا إشعال النار فيها، مضيفا أن الحارس الموجود فى المكان تصدى للمستوطنين، الذين لا يزالون فى المكان.