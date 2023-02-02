العالم اليوم - شاهد.. شجاعة حارس كنيسة "حبس المسيح" بالقدس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 01:20 مساءً - تمكن حارس لكنيسة "حبس المسيح" من منع سائح أميركي قام صباح الخميس بالاعتداء على الكنيسة وحاول تكسير أحد التماثيل داخلها.

وأفاد مراسلنا بالقدس بأن الشاب يدعى ماجد الرشق، مسلم من القدس، تمكن من شل حركة سائح أميركي في الأربعينيات من عمره حاول تكسير أحد التماثيل داخل الكنيسة.

وتقع الكنيسة في المحطة الثانية بدرب الآلام في القدس.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتسلم المواطن وهو يهودي أميركي وتقوم بالتحقيق معه بشأن اعتداءه على الكنيسة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية بأنها ستتحقق من صحته العقلية، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى أي محاولة للمساس بالمقدسات.