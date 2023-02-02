-
1/13
-
2/13
-
3/13
-
4/13
-
5/13
-
6/13
-
7/13
-
8/13
-
9/13
-
10/13
-
11/13
-
12/13
-
13/13
المؤتمر نت - مجلس النواب الأميركي: الديون أكبر تهديد تواجهه واشنطن
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
مجلس النواب الأميركي: الديون أكبر تهديد تواجهه واشنطن
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي يشير إلى أنّ الديون الأميركية اليوم تشكل 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنّها تتجاوز "اقتصادنا" من حيث الحجم، وهي أكبر من أي وقت في تاريخ البلاد.
اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أنّ الدين القومي الذي بلغ 120% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة.
وقال مكارثي، عقب لقاء جمعه مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، إنّ "أكبر تهديد تواجهه أميركا هو ديوننا"، مضيفاً أنّ "ديوننا الآن 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنّها تتجاوز اقتصادنا من حيث الحجم، وهذا أكبر من أي وقت في التاريخ الأميركي".
ولفت مكارثي إلى أنّ "عائدات خزينة الدولة هي الآن أعلى من أي وقت مضى في التاريخ". وتابع: "لذلك، لدينا عائدات كبيرة، لكن هناك فقط مشكلات في الإنفاق".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق "إجراءات استثنائية"، وحذرت من احتمال التخلف عن سداد الديون في مطلع حزيران/يونيو المقبل.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في 20 كانون الثاني/يناير، أن "الإجراءات الاستثنائية"، ستطال الإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني، داعيةً المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
وكالات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب الأميركي: الديون أكبر تهديد تواجهه واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.