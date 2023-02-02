روسيا: سياسات العقوبات الأمريكية لن تحقق هدفها

جدة - نرمين السيد - وتعليقا على العقوبات الأخيرة التى أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، والتى تستهدف الأفراد والكيانات الذين قالت واشنطن إنهم لعبوا دورا فى الالتفاف على القيود المفروضة على روسيا، أضافت السفارة، أن آلة العقوبات المدفوعة بشدة من قبل السلطات الأمريكية لا تزال تولد قيودا عديدة ذات آثار جانبية لأطراف ثالثة، يبدو أن واضعى مثل هذه القرارات لا يفكرون فى شرعيتها، وأيضا فى العواقب بالنسبة للبلدان الأخرى، بما فى ذلك الشركاء والحلفاء للولايات المتحدة".

وأوضحت فى تعليقها "لا يبدو أنهم يفهمون أن العديد من الدول تعتبر مقترحات واشنطن للتعاون معها مصحوبة بتهديدات بالعقاب على التعامل مع روسيا على أنها استهزاء".

وتابعت "يمكننا فقط أن نؤكد أن مثل هذه الخطوات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة لن تحقق الهدف المعلن.. لا يزال الاقتصاد الروسى بعيدا عن أن يكون فى حالة يرثى لها، كما يأمل البعض فى الغرب، وينطبق الشيء نفسه على الصناعة الروسية، والتى على الرغم من كل الحواجز الاقتصادية، تعتمد بشكل متزايد على قوتها".

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على 22 فردا وشركة من دول مختلفة، وتأثر مواطنين من روسيا وقبرص وإيطاليا ولاتفيا وسنغافورة وأوزبكستان، وكذلك شركات من بلغاريا وقبرص وإسرائيل ولاتفيا وسنغافورة المتخصصة فى أجهزة الحوسبة الإلكترونية والحلول الدفاعية والتجارة والبناء، كما سيتم تجميد الأصول المملوكة من قبل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات فى الولايات المتحدة، فى حين سيتم حظر المواطنين أو الشركات الأمريكية من القيام بأى عمل مع أولئك الخاضعين للعقوبات.