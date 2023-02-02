لافروف: علاقات موسكو مع الصين ليس لها حدود

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، إن "علاقاتنا مع الصين أقوى من تحالف عسكرى ولا حدود لها"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين، كان قد وصل إلى رقم قياسى لا مثيل له سابقا وبلغ أكثر من 172 مليار دولار.

وكان رئيسى الدولتين، قد وضعا مهمة مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ليرتفع من 100 مليار سنويا إلى 200 مليار بحلول عام 2024.

