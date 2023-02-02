فون دير لاين تصل كييف وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبى لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت فون دير لاين لدى وصولها إلى كييف مع فريق من المفوضين الأوروبيين، دعم الاتحاد الأوروبى ووقوفه بحزم إلى جانب أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على تويتر "من الجيد أن أعود إلى كييف للمرة الرابعة منذ بدء الهجوم الروسى وهذه المرة مع فريقى من المفوضين"، مضيفة "نحن هنا معا لنؤكد وقوف الاتحاد الأوروبى بحزم إلى جانب أوكرانيا"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".