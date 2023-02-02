العالم اليوم - الدولار يتراجع بعد اعتراف الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 12:22 مساءً - انخفض الدولار، الخميس، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم مما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الأربعاء إن "عملية تخفيف التضخم بدأت" في أكبر اقتصاد في العالم لكنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات غير وشيكة.

ويعد بيان الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، والذي جاء في ختام اجتماعات استمرت يومين اتفق خلالها صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.

وتراجع الدولار بعد تصريحات باول. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 100.80 أمس الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07 بالمئة عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.7158 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس. وجرى شراؤه في أحد التعاملات عند 0.7150 دولار بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.65365 دولار بعد أن قفز بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء.

وانخفض الدولار بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17.

وتتجه الأنظار حاليا إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس. وتشير التوقعات إلى رفع كل منها لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار اليوم الخميس وارتفع في أحدث التداولات 0.3 بالمئة عند 1.1023 دولار فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2392 دولار.