العالم اليوم - الأسواق الخليجية في يناير.. السوق السعودي أكبر الرابحين

انتم الان تتابعون خبر الأسواق الخليجية في يناير.. السوق السعودي أكبر الرابحين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 12:22 مساءً - فخلال شهر يناير الماضي، سجلت السوق السعودية وكذلك سوق قطر، مكاسب قوية، مما ساهم في تعويض بعض من الخسائر التي شهدتها عدد من الأسواق الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي كسوقي أبوظبي وعمان.

وعلى مستوى الأسواق الخليجية، سجل مؤشر السوق السعودي أفضل أداء بارتفاعه 3 بالمئة، فيما حل سوق قطر في المرتبة الثانية بنمو نسبته 2.4 بالمئة، تليها البحرين التي سجلت مكاسب بنسبة 1.7 بالمئة.

وعلى صعيد البورصات المتراجعة، جاءت بورصة أبو ظبي بخسائر شهرية بلغت 3.9 بالمئة، تليها كلا من عمان ودبي بتراجع بلغت نسبته 3.2 بالمئة و1.0 بالمئة على التوالي، فيما أنهت بورصة الكويت تعاملات يناير على تراجع هامشي بنسبة 0.2 بالمئة.

السوق السعودي

ساهمت المكاسب المتواصلة في بداية الشهر وخلال النصف الثاني من يناير 2023 في دعم أداء مؤشر السوق السعودي العام الذي أغلق عند مستوى 10,792.85 نقطة.

تعزى تلك المكاسب بصفة رئيسية إلى الانتعاش واسع النطاق الذي شهدته معظم المؤشرات القطاعية، إذ أنهى 18 من أصل 21 مؤشراً تداولات الشهر على ارتفاع.

وجاء مؤشر قطاع السلع الرأسمالية في الصدارة بتسجيله نمواً بنسبة 10.2 بالمئة، تبعه كلا من مؤشري قطاع التأمين وقطاع الخدمات الاستهلاكية بمكاسب شهرية بنسبة 10.0 بالمئة و9.5 بالمئة، على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات الخاسرة، جاء مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل في الصدارة، بتسجيله لتراجع بنسبة 4.4 بالمئة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الصناديق العقارية المتداولة وقطاع المرافق العامة، بتراجعهما هامشياً بنسبة 0.9 بالمئة و0.1 بالمئة على التوالي.

وشهد الشهر أيضاً ادراج ثلاثة أسهم في السوق الموازية "نمو"، وهي لين الخير للتجارة، ونفوذ للمنتجات الغذائية، وتقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية.

أسواق الإمارات

في أسواق الإمارات، بدأت بورصة أبوظبي تداولات العام 2023 بانخفاض حاد. وكان مؤشر فوتسي سوق أبوظبي هو الأسوأ أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2023، مسجلاً خسائر شهرية بنسبة 3.9 بالمئة، لينهي تداولات الشهر دون مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أكتوبر 2022 وصولاً إلى 9,811.56 نقطة.

كما تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.5 بالمئة خلال الشهر لتصل إلى 2.5 تريليون درهم إماراتي، مما يعكس تراجع المؤشر العام للبورصة. أما على صعيد الأداء القطاعي، شهدت ستة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية في البورصة انخفاضاً خلال شهر يناير 2023.

وشمل التراجع كذلك سوق دبي المالي، الذي انخفض مؤشره بنسبة 1 بالمئة في يناير لينهي تداولات الشهر عند مستوى 3,303.3 نقطة.

وسجل المؤشر ثالث أكبر انخفاض على مستوى مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر بعد أبو ظبي وعمان. وكشف الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية عن تراجع أربعة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية، بما في ذلك القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبرى مثل القطاع المالي والاتصالات.

بورصة الكويت

شهد السوق الكويتي تراجعات متواصلة في بداية العام، إلا أن المكاسب الهامشية التي تم تسجيلها في منتصف الشهر أدت إلى تعافي شبه كامل بنهاية الشهر.

وكان تراجع الأداء خلال شهر يناير 2023 ناجماً عن الأداء السلبي لعدد من الأسهم الكبرى، باستثناء البنوك وشركات الاتصالات، إذ انخفض مؤشر السوق الأول للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.4 بالمئة.

وضمن مكونات المؤشر، شهد كلا من سهمي أجيليتي وطيران الجزيرة خسائر ثنائية الرقم خلال الشهر واحتلتا المركزين الرابع والخامس على قائمة أكبر الأسهم الخاسرة في بورصة الكويت خلال يناير 2023.

إذ تراجع سعر سهم أجيليتي بعد أن تلقت الشركة إنذارات رسمية من الهيئة العامة للصناعة تفيد بعدم رغبة الهيئة في تجديد أو تمديد 5 عقود تأجير مع الشركة، طالبة إخلاء وتسليم المواقع محل العقود خلال اسبوع من تاريخ الإعلان. وتقدر خسارة إيرادات الشركة من تلك المواقع بنسبة 3.5 بالمئة أو ما يعادل نحو 43 مليون دينار كويتي، وفقاً لبيان الشركة.

بورصة قطر

سجلت بورصة قطر ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير 2023 بعد أن شهدت أداءً متقلباً على مدار الشهر.

وتمكن مؤشر السوق من اختراق حاجز 11 ألف نقطة بعد تسجيله لمكاسب متواصلة في بداية الشهر ليصل إلى ذروته عند مستوى 11,466.7 نقطة، إلا أن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال جلسات التداول اللاحقة دفعته للهبوط إلى 10,586.28 نقطة.

وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 10,932.29 نقطة، ومسجلاً نمواً بنسبة 2.4 بالمئة.

في حين كان الأداء القطاعي مختلطاً خلال الشهر، إذ جاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة بتسجيله نمواً بنسبة 7.1 بالمئة، تبعه مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بارتفاع هامشي قدره 1.3 بالمئة.

أما على جانب القطاعات الخاسرة فقد جاء في صدارتها مؤشر قطاع التأمين الذي سجل خسائر شهرية بنسبة 4.5 بالمئة، تبعه كلا من مؤشري قطاع العقارات وقطاع النقل بانخفاضهما بنسبة 3.0 بالمئة و 1.5 بالمئة، على التوالي.

البحرين

سجل المؤشر العام لسوق البحرين ثالث أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2023 بتحقيقه لمكاسب شهرية بنسبة 1.7 بالمئة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,928.24 نقطة.

فيما شهد مؤشر سوق مسقط 30 ثاني أكبر معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2023 في ظل التقلبات اليومية المستمرة التي شهدها خلال الشهر.

وسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 3.2 بالمئة خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,703.38 نقطة.

ومن حيث أداء قطاعات السوق المختلفة، سجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بنسبة 4.6 بالمئة خلال الشهر، تبعه مؤشر قطاع الخدمات، بنمو بلغت نسبته 3.9 بالمئة. في المقابل، سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا حادا بنسبة 9.0 بالمئة خلال الشهر.