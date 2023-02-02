لافروف: زيلينسكى انعكاس للغرب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه "كلما زاد الغرب فى تسليح كييف ستكون نهاية الصراع بعيدة"، مشيرا إلى أنه لا أحد فى الغرب يريد أن يقنع نظام كييف ببدء المفاوضات.





وأضاف لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية، أننا ندرك تماما أن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى هو "انعكاس للغرب"، لافتا إلى أن واشنطن ضالعة بشكل مباشر فى تفجير خط أنابيب نورد ستريم.

وفيما يخص الجيش الأوكرانى، قال لافروف، إن "موسكو تسعى جاهدة لإبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.