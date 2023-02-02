واشنطن: لا نسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة فى الفلبين، وإن الرئيس الأمريكى جون بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن الفلبين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف أوستن، خلال مؤتمر مشترك مع وزير دفاع الفلبين، أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية قوية وسيعمل أكثر على تقويتها، وأن الاتفاقية مع الفلبين هى اتفاقية تعاونية تسمح بالأنشطة وفرص التدريب، من أجل تعزيز التوافقية وتؤمن الاستقرار. وأوضح أن الاتفاقية مع الفلبين تتضمن الاستجابة بشكل فعّال للمسائل الإنسانية وحالات الإغاثة فى الكوارث وغيرها من الأزمات، ليست فقط فى الفلبين لكن بالمنطقة.

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