الصين تعلق على قرار الفلبين بشأن منح أمريكا حق استخدام قواعدها العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة الصينية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "قرار الفلبين يؤدى إلى زيادة التصعيد فى المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الفلبينية، قد أعلنت اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تعزيز مواقع عسكرية دفاعية.

يشار إلى أن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، كان قد وصل الفلبين، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية والأسلحة فى المزيد من قواعد الجيش الفلبينى، لتعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية العدوانية المتزايدة تجاه تايوان وفى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.

وكثفت القوات الأمريكية فى الآونة الأخيرة نطاق التدريب المشترك، للاستعداد القتالى والاستجابة للكوارث مع القوات الفلبينية فى الساحل الغربى للدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، الواقعة على بحر الصين الجنوبى، وفى منطقة لوزون الشمالية عبر البحر من مضيق تايوان.