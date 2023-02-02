روسيا تهدد: دبابات شولتس ستواجه نفس مصير «تيجر» فى الحرب العالمية الثانية

وأضاف فولودين، على موقعه فى "تليجرام" اليوم الخميس: "لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية فى ستالينجراد".. مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل خدعت المجتمع الدولى وشعبها وساعدت نظام كييف "النازى" فى الاستعداد للحرب.
وأضاف فولودين: "لقد ذهب المستشار الحالى شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا"، منوها بأن مصير هذه الدبابات سيكون مثل مصير الدبابات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاما.
وتابع: "أن القيادة الألمانية الحالية بحاجة إلى تذكر عام 1943، وأن تشرح لمواطنيها سبب جرهم مرة أخرى إلى الحرب".
يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت فى وقت سابق، أنها قررت تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" وتعتزم تشكيل كتيبتين من هذه الدبابات.
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