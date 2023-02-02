غالبيتهم أطفال.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بـ رام الله

جدة - نرمين السيد - وقال مرزوق أبو نعيم، عضو مجلس قروى المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرًا، وشنت حملة اعتقالات طالت 15 من أبناء القرية على الأقل، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح عضو مجلس قروى المغير، أن المعتقلين هم: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان، عمر راقى أبو عليا، باسل راقى أبو عليا، الشقيقان أحمد ومحمد بشار أبو عليا، سيم حميد نعسان، باسل منير أبو عليا، محمد سمير أبو عليا، فادى شحادة أبو عليا، عثمان أحمد نعسان، محمد مصطفى أبو عليا، أديب حمدالله نعسان، محمد أحمد (أبو راضي) أبو عليا، محمد عاطف أبو عليا.