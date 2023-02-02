سول والأمم المتحدة تناقشان المخاوف حول تجربة نووية محتملة لـ بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - ناقش، بارك جين، وزير الخارجية الكورى الجنوبى، مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المخاوف الدولية من أن كوريا الشمالية قد تجرى تجربة نووية فى المستقبل القريب، وذلك فى اجتماع بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، أمس الأربعاء.





وقال وزير الخارجية الكورى، للصحفيين بعد الاجتماع، إن "جوتيريش ذكر أن إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية، من شأنه أن يوجه ضربة مدمرة للسلام الإقليمى والعالمى، وأن مكتبه نقل هذه المخاوف إلى بيونج يانج، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية". وأكد "بارك"، أن الأمين العام للأمم المتحدة، عبر عن دعمه الكامل لجهود حكومة كوريا الجنوبية لتحقيق سلام مستدام فى شبه الجزيرة الكورية. والتقى وزير خارجية كوريا الجنوبية، بشكل منفصل مع سفراء من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وطلب دعمهم فى الرد على استفزازات كوريا الشمالية، كما طلب دعمهم فى محاولة سول للحصول على مقعد كعضو غير دائم فى المجلس للفترة 2024 - 2025، بحسب القناة الإخبارية.

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