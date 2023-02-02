العالم اليوم - لهذه الأسباب.. أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 10:19 صباحاً - واصلت أسعار الذهب مكاسبها الخميس لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفا.

وبحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1951.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1971.90 دولار.

وأقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بعد زيادات كبيرة على مدار عام. لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "مع أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، تتوقع السوق ألا يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي حادا بعد الآن، وهو ما يدعم الذهب".

وأضاف "من الآن فصاعدا، سيركز المتعاملون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من المؤشرات".

ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ويؤدي ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.17 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1009.69 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1665.82 دولار.