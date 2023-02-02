البيت الأبيض: واشنطن ليس لديها نية عدائية ضد بيونج يانج

وأكد متحدث باسم المجلس الأمن القومى، أدريان واتسون، أن واشنطن ليس لديها أية نية عدائية مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنها تسعى للدبلوماسية مع بيونج يانج، مشدداً على ضرورة العمل للتوصل إلى تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولى للحد من برنامج كوريا الشمالية للأسلحة.
وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية فى وقت سابق، شاركت فيها عدة طائرات حربية من بينها، قاذفات استراتيجية أمريكية ومقاتلات من طراز أف 35، وحسب الجيش الكورى الجنوبى، فأن الطائرات حلقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين.
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