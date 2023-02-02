قصف حوثى عنيف لعدة قرى غرب تعز

جدة - نرمين السيد - وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، قالت مصادر محلية، أمس الأربعاء، إن ميليشيات الحوثى شنت قصفا عنيفا على قرى المجاعشة والبريشة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثى شنت قصفها بالهاون والأسلحة المتوسطة، وهو ما أثار الهلع لدى سكان القرى.

وفى سياق متصل، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة بـ اليمن، معمر الإريانى، من استغلال ميليشيات الحوثى الإرهابية، دعم منظمة اليونيسيف فى جرائمها باالبلاد.

وكانت "اليونيسيف" أعلنت نيتها تسليم وزارة التربية والتعليم اليمنية، الخاضعة لسيطرة المدعو يحيى بدر الدين الحوثى، من أجل طباعة الملازم والمناهج التعليمية التى تم تحريفها وتجريفها على مدار سنوات الانقلاب.

وأضاف الإريانى، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن تقارير دولية أكدت تورط ميليشيا الحوثى فى تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال فى عمليات هى الأوسع فى تاريخ البشرية، وكذا العبث الحوثى المتواصل بـ"المناهج الدراسية" بهدف عسكرة الأطفال وحشدهم لجبهات القتال وغسل وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة.

وأشار إلى أن مهمة مكتب اليونيسيف فى اليمن العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات، وأخطرها أنشطة ميليشيا الحوثى الإرهابية، ومناهجها التى تُمجد فكرة حمل السلاح لدى الأطفال وتدعوهم للجهاد والذهاب بهم لجبهات للقتال، كى لا تكون المنظمة بذلك قد انحرفت عن الأهداف التى أسست من أجلها.

وطالب الإريانى منظمة اليونيسيف بوقف إجراءات تسليم الطابعات ل ميليشيا الحوثى الإرهابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فى الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية، وتوجيه الدعم الذى تقدمه الدول المانحة لمواجهة جرائم تجنيد ميليشيا الحوثى للأطفال، وتبنى برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع.