العالم اليوم - دب فضولي يكتشف كاميرا حياة برية.. فكانت النتيجة 400 صورة

انتم الان تتابعون خبر دب فضولي يكتشف كاميرا حياة برية.. فكانت النتيجة 400 صورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 09:22 صباحاً - تمكن دب أسود فضولي بولاية كولورادو الأميركية من اكتشاف كاميرا لتصوير الحياة البرية، حيث وقف أمامها، فالتقطت له 400 صورة رائعة.

وعكست الصور من زوايا مختلفة حالة من إعجاب الدب بنفسه.

وتساعد كاميرات الحياة البرية في معرفة الحيوانات الموجودة وماذا تفعل على مدار يوم أو أسبوع أو حتى سنوات.

وقال عالم البيئة، ويل كيلي: "توفر لنا كاميرات فرصة فريدة لتحديد مناطق الحياة البرية المهمة".

من جانبها، قالت شانون أولابو، المتحدثة باسم الجمعية المعنية بالحياة البرية في الولاية إن الحيوانات عادة ما تسير بجوار الكاميرا، لكن هذا الدب بالذات أبدى اهتماما خاصا به.