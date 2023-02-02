واشنطن: نؤسس قواعد عسكرية لردع أنشطة الصين وتأمين الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفلبينى، أن واشنطن ستدعم أوكرانيا أيضا بكل طاقتها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان وزير الدفاع الأمريكى، قد وصل الفلبين، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية والأسلحة فى المزيد من قواعد الجيش الفلبينى، لتعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية العدوانية المتزايدة تجاه تايوان وفى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.

وكثفت القوات الأمريكية فى الآونة الأخيرة نطاق التدريب المشترك، للاستعداد القتالى والاستجابة للكوارث مع القوات الفلبينية فى الساحل الغربى للدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، الواقعة على بحر الصين الجنوبي، وفى منطقة لوزون الشمالية عبر البحر من مضيق تايوان.