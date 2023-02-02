الفلبين: اتفقنا مع واشنطن على تعزيز مواقع عسكرية دفاعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تعزيز مواقع عسكرية دفاعية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، كان قد وصل الفلبين، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية والأسلحة فى المزيد من قواعد الجيش الفلبينى، لتعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية العدوانية المتزايدة تجاه تايوان وفى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه. وكثفت القوات الأمريكية فى الآونة الأخيرة نطاق التدريب المشترك، للاستعداد القتالى والاستجابة للكوارث مع القوات الفلبينية فى الساحل الغربى للدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، الواقعة على بحر الصين الجنوبى، وفى منطقة لوزون الشمالية عبر البحر من مضيق تايوان.

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