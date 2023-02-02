نيجيريا.. مقتل 8 فى هجوم مسلح بينهم 3 من الشرطة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى أحدث أعمال عنف بـ نيجيريا قبل انتخابات رئاسية وبرلمانية سيتم إجراؤها خلال الشهر الجارى فى البلاد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، المُتحدثة باسم شرطة ولاية بينوى، أنين سيويزى كاثرين، إن قوات الأمن فى الولاية تفاعلت مع نداء استغاثة بعد أن هاجم مسلحون المسافرين على طريق ماركودى-ناكا، وأجبروهم على الفرار.

وأضافت فى بيان أن مجموعة من ضباط الشرطة النيجيرية فى بلدة "ناكا" اشتبكوا وعلى رأسهم محمود أبو بكر قائد شرطة البلدة، مع المسلحين فى معركة بالأسلحة النارية.

وأوضحت أن هذا الاشتباك أسفر عن مقتله بعد أن تعرض لإصابة بطلقات نارية نقل على إثرها سريعًا إلى مستشفى ناكا العام، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفاد مصدر أمنى لـ "رويترز"، بمقتل شرطيين آخرين خلال الاشتباك، فضلا عن طفلين وثلاثة نساء فى قرية قريبة قتلهم المسلحون قتلوا خلال فرارهم.