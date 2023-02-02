هجوم صاروخى على مدينة أوكرانية.. ومقتل شخصين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وسائل إعلام أجنبية، إن هجومًا روسيًا صاروخيًا دمر مبنى سكنيًا، مساء الأربعاء، وتسبب فى إلحاق الضرر بسبعة مبانٍ أخرى، فى مدينة كراماتورسك الأوكرانية.





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