كوريا الشمالية تتوعد بـ «رد الفعل الأقسى» ضد أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "abcnews" الأمريكى، جاء بيان وزارة الخارجية فى بيونج يانج ردا على تعليقات وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، الذى قال فى سيول يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستزيد من نشرها للأصول العسكرية المتطورة فى شبه الجزيرة الكورية، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة وحاملات الطائرات، كما يعزز التدريب المشترك والتخطيط التشغيلى مع كوريا الجنوبية.

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن الولايات المتحدة حلقت بطائرات قاذفة من طراز B-1B وطائرات مقاتلة من طراز F-22 و F-35 فى مناورة مع مقاتلات كورية جنوبية، يوم الأربعاء الماضى، فوق المياه الغربية لـ كوريا الجنوبية فى أحدث استعراض للقوة، كما تخطط الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء تمرين محاكاة هذا الشهر بهدف صقل ردهما إذا استخدمت كوريا الشمالية أسلحة نووية.

فى بيان منسوب إلى متحدث باسم وزارة خارجيتها، قالت كوريا الشمالية إن توسيع تدريبات الحلفاء يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى "ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب أكثر أهمية".

وقال البيان إن كوريا الشمالية مستعدة لمواجهة أى تحد عسكرى قصير الأمد أو طويل الأمد من جانب الحلفاء "بأكبر قوة نووية ساحقة".

وأضاف المتحدث: "لقد وصل الوضع العسكرى والسياسى فى شبه الجزيرة الكورية وفى المنطقة إلى خط أحمر شديد بسبب مناورات المواجهة العسكرية المتهورة والأعمال العدائية للولايات المتحدة والقوات التابعة لها".

ووصفت كوريا الشمالية منذ عقود التدريبات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية بأنها تدريبات على غزو محتمل، على الرغم من أن الحلفاء وصفوا تلك التدريبات بأنها دفاعية.

وكثفت كوريا الشمالية العام الماضى من استعراضها الخاص بالأسلحة حيث استأنف الحلفاء تدريباتهم واسعة النطاق التى تم تقليص حجمها لسنوات.

وشملت تحركات كوريا الشمالية سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ والمدفعية التى وصفتها بأنها هجمات نووية محاكاة على أهداف فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتابع المتحدث باسم كوريا الشمالية، مشيرًا إلى الاسم الرسمى للبلاد: جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية.

وأكلم المتحدث: "إذا استمرت الولايات المتحدة فى إدخال أصول استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها، فإن كوريا الديمقراطية ستوضح أنشطتها الرادعة دون أن تفشل وفقًا لطبيعتها".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، جيون ها جيو، إن الوزارة ليس لديها تعليق فورى ردا على بيان كوريا الشمالية.

وأكد وقال إن التدريبات الجوية الأخيرة للحلفاء تهدف إلى إظهار مصداقية "الردع الموسع" للولايات المتحدة، فى إشارة إلى الالتزام باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما فى ذلك القدرات النووية، للدفاع عن كوريا الجنوبية.

ورفض الكشف عن العدد الدقيق للطائرات الأمريكية والكورية الجنوبية المشاركة فى التدريبات.