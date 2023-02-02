القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفا جويا على غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال اعتراضه صاروخًا تم إطلاقه أُطلق من القطاع.

وذكرت "رويترز" أن جيش الاحتلال الإسرائيلى قال فى بيان إنه قصف غزة، فيما دَوَّت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ مجددا فى مناطق إسرائيلية حول القطاع.