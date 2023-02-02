أمريكا تعرب عن قلقها بشأن صحة معارض روسى مسجون لدى موسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، جاء ذلك، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان وليونيد فولكوف، كبير مساعدى نافالنى، فى واشنطن العاصمة.
وشددت شيرمان على أهمية العمليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى حملة الحكومة الروسية غير المسبوقة ضد حرية التعبير والحقوق السياسية لمواطنيها، على حد وصفها.
وأثنت على شجاعة نافالنى فى التحدث علنا ضد الفساد ومرونته فى مواجهة المضايقات المستمرة والتسمم شبه المميت وثباته فى تحمل سجنه غير المبرر.
وأعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكى عن دعمها للروس، داخل روسيا وخارجها على حد سواء، الذين يواصلون الدفاع عن العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان وإنهاء "الحرب الوحشية" وغير المبررة التى تشنها الحكومة الروسية ضد أوكرانيا، على حد وصفها.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل متابعتها عن كثب لمعاملة الحكومة الروسية للسياسيين المعارضين مثل أليكسى نافالنى وفلاديمير كارا مورزا وغيرهما من مئات السجناء السياسيين الآخرين الذين تحتجزهم روسيا، وستواصل المطالبة بالإفراج عنهم.
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