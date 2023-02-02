رئيس الوزراء الفلسطينى: حكومة الاحتلال تقود المنطقة إلى نتائج كارثية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك خلال لقاء اشتيه اليوم الأربعاء، رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى لارس حيث بحثا سبل الحفاظ على حل الدولتين.

وضدعا اشتية، الدول الأوروبية - من منطلق إيمانهم بالعدل والسلام والقانون الدولى - إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها والقانون الدولى.

وقال أشتيه، إنه لمواجهة أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإجراءاتها يجب الاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى وحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية على الفلسطينيين وتسارع من وتيرة التوسع الاستيطانى، وتعمل على إقرار المزيد من القوانين العنصرية والعقابية التى من شأنها تأجيج الصراع.

وتابع رئيس الوزراء: "نعيش الآن فى فراغ سياسى، ويجب العمل على خلق أفق سياسى يرتكز على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، داعيا ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام للعب دور فاعل فى ذلك.