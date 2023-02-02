العالم اليوم - تكافح لكي تنام ليلا.. نصائح ستجعلك منتصرا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 07:24 صباحاً - يعاني الكثر عند الخلود إلى السرير من صعوبة حقيقية بالنوم، رغم كل محاولات إجبار أنفسهم على ذلك.

وفي هذه الرحلة الصعبة، لابد من حلول تسهل المهمة وتجعلها أكثر يسرا للحصول على قسط كاف من الراحة. وفيما يلي نصائح ستمهد أمامك الطريق للنوم بشكل مريح: اترك سريرك من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها إذا كنت تواجه صعوبة في النوم هو البقاء في السرير.

إذا كنت غير قادر على النوم اذهب إلى مكان آخر، غرفة الضيوف مثلا وتمدد على الأريكة، وذلك سيجعلك تشعر بالاسترخاء أكثر. لا تنظر إلى الساعة التفكير بعدد ساعات النوم التي يجب أن تحققها سيوترك، وكلما نظرت للساعة سيزداد ذاك التوتر.

من الأفضل تناسي الوقت وعدم النظر مطلقا في الساعة أو في الهاتف المحمول. تجنب الشاشات أو الأضواء القوية الضوء هو إشارة طبيعية لأجسامنا بأن الوقت قد حان للاستيقاظ.

قراءة الأخبار أو رؤية العناوين الرئيسية في الليل، خاصة في عصرنا المتوتر، لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر. اقرأ كتابا أو استمع إلى بودكاست إلهاء نفسك بالقراءة أو الاستماع سيجعل النوم مهمة أسهل ويأتي بشكل طبيعي. جرب الضوضاء البيضاء يعد الاستماع إلى صوت ثابت كصوت المطر مثلا طريقة ممتازة لجذب انتباه العقل وتهدئته بدرجة كافية حتى يصل النوم.

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