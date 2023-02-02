كوارث «فرح» تواصل اجتياح لبنان.. وتحذيرات من سيول جارفة

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، أن تأثير العاصفة سيتراجع نسبياً، اليوم الخميس، وأنها تعود لتشتد بشكل تدريجى بدءًا من ظهر الجمعة.

يأتى ذلك فى وقت أعلنت فيه مديرية الدفاع المدنى بـ لبنان إنقاذ عشرات السيارات والشاحنات وتسهيل حركة المرور على الطرق الجبلية وجرف الثلوج فى فاريا وعيون السمان وكفر ذبيان وترشيش.

وحذرت الأرصاد من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية.

وأشارت إلى طقس الغد غائم جزئياً مع درجات حرارة صباحية متدنية وضباب على المرتفعات، فيما تتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1100 متر وما فوق ورياح ناشطة، متوقعة حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

ويسود طقس غائم جزئياً إلى غائم يوم الجمعة مع ضباب على المرتفعات وتشكّل الجليد فى الداخل فجرًا بسبب درجات الحرارة المتدنية، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، كما تتساقط أمطار متفرقة تشتد ليلاً مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 50 كيلومترا فى الساعة واحتمال حدوث برق ورعد.