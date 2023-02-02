صحيفة أمريكية: قنابل ذكية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحيفة عن من وصفتهم بـ"أشخاص مطلعين" قولهم إن الدفعة التالية من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا التى يمكن الإعلان عنها فى أقرب وقت بعد غد الجمعة من المتوقع أن تشمل قنابل ذكية بعيدة المدى لأول مرة.
والسلاح الذكى الجديد هو قنبلة ذات قطر صغير يتم إطلاقها من الأرض وهى قنبلة موجهة بدقة تزن 250 رطلاً ومثبتة فى صاروخ يبلغ مداه 94 ميلاً، وهو أبعد من أى قنبلة قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن.
يأتى التسليم المتوقع لأسلحة بعيدة المدى فى الوقت الذى تحركت فيه الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون لتزويد أوكرانيا بدبابات قتال حديثة وأسلحة متطورة أخرى قبل هجوم روسى متوقع.
وتعهدت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بأكثر من 27 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
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