العالم اليوم - زيلينسكي يعترف: الوضع على الجبهة شرق أوكرانيا يزداد صعوبة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 04:20 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء في تقييم عسكري قاتم آخر من كييف، إن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوات الروسية هجومها.

واكتسبت روسيا زخما في ساحة المعركة، إذ أعلنت إحراز تقدم في شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسي منذ شهور.

وتشير مواقع القتال المعلنة بوضوح إلى تقدم روسي متزايد.

وأشار زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إلى أنه "لوحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية للمحتلين على الجبهة في شرق بلادنا. أصبح الوضع أصعب".

وأضاف أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 فبراير.

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار في وقت سابق إن القتال العنيف مستمر في شرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على أراض بالقرب من مدينة ليمان، وهي مركز لوجستي استراتيجي.

وكتبت ماليار على تطبيق المراسلة تيليغرام "القتال العنيف يحتدم في الشرق. العدو يحاول توسيع نطاق هجومه في قطاع ليمان. يقوم بمحاولات قوية لاختراق دفاعاتنا"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتصدى لخصم أكثر قوات وتسليحا.

وأضافت "رغم تكبدهم خسائر فادحة، يواصل الغزاة الروس هجومهم في قطاعات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا".

معركة باخموت

أكد مساعد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، الأربعاء، أن مدينة أرتيوموفسك في باخموت تقع تحت حصار عملياتي، والقوات الروسية تغلق الحلقة حول المدينة.

وبيّن أن القوات الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، التي كانت تسير إلى جانب الإمدادات العسكرية، على طول الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أرتيميفسك من مدينة تشاسوف يار.

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