العالم اليوم - علماء يكتشفون كائنا مخيفا يشبه التمساح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 04:20 صباحاً - حدد العلماء جنسا جديدا من مخلوق مخيف يشبه التمساح، كان يصطاد في الماضي بالمنطقة التي تعرف اليوم بساحل دورست الجوراسي.

واكتشفت بقايا الحيوان الذي يبلغ طوله مترين من قبل صائدي الأحافير بعد سلسلة من الانزلاقات الأرضية على الشاطئ، وأطلق على هذا "الوحش" اسم "تمساح تشارماوث".

وينتمي الحيوان إلى فصيلة "التلاتوسوتشيان" وهي من الأنواع الشقيقة لأسلاف التماسيح الحديثة، ويعتقد أنه كان متواجدا في أوائل العصر الجوراسي.

ووفق خبير الجيولوجيا بول ديفيس، فإن ما يميز هذا النوع من التماسيح عضلات الفك الكبيرة، الأمر الذي يجعلها قادرة على التقاط الكائنات التي تعيش في المياه بشكل فعال، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.