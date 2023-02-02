العالم اليوم - بولندا تكشف موقفها من إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 فبراير 2023 02:22 صباحاً - أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء عن جاهزية بلاده لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 في حال اتخذ الحلفاء الغربيون بالإجماع قرارا بذلك.

وقال مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية "إذا كان هذا قرار حلف شمال الأطلسي بأكمله، فسأكون مؤيدا لإرسال هذه الطائرات المقاتلة".

وأضاف "تقييمي مبني على ما تقرره دول حلف شمال الأطلسي مجتمعة".

وأشار مورافيتسكي إلى أن على الحلفاء الغربيين تنسيق أي خطوة لإرسال طائرات مقاتلة "لأن هذه حرب بالغة الخطورة وبولندا لا تشارك فيها وكذلك حلف الأطلسي"، موضحا أن القرار يحتاج إلى "بحث استراتيجي من حلف شمال الأطلسي بأكمله".

ولم توافق الدول الغربية إلا مؤخرا على إرسال دبابات متطورة إلى أوكرانيا، لكن كييف تلح في طلب تزويدها بطائرات إف-16 للمساعدة في مواجهة القوات الروسية.

دعم غربي

استبعدت الولايات المتحدة حاليا إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، لكن شركاء آخرين أبدوا انفتاحا على الفكرة.

أعربت سلوفاكيا عن استعدادها لإرسال طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29، في حين طرح سياسيون هولنديون في الآونة الأخيرة فكرة إرسال طائرات إف-16.

جاء قرار إرسال دبابات قتالية غربية الصنع بعد أشهر من الضغط من كييف وأسابيع من المناقشات المكثفة بين الشركاء الغربيين.

جاءت اللحظة الحاسمة في يناير عندما وافقت برلين على إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف بضغط من الحلفاء وخاصة بولندا.

وفق مورافيتسكي فإن سياسة برلين المتعلقة بأوكرانيا زادت من حالة "عدم الثقة" تجاه ألمانيا، وخاصة من "دول وسط أوروبا وشرقها"، مضيفا: "ألمانيا لديها القدرة على تقديم دعم أكثر بكثير مما قدمته حتى الآن، ولديها سلطة اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأوروبي، ويمكنها منح التمويل لأوكرانيا، إضافة الى ما تملكه من قوة دبلوماسية".

سياسة الضغط